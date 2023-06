Deoria News: देवरिया के एस एस माल में शार्ट सर्किट से लगी आग, लाखों के कपड़े जलकर राख; अफरातफरी का माहौल

घटना शुक्रवार की सुबह 930 बजे शहर के हनुमान मंदिर रोड स्थित जिला सहकारी बैंक के निकट एसएस माल में हुई। अचानक माल से धुआं निकलने पर आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड टीम को सूचना दी। मौके पर पहुंचे कर्मियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि सुबह का समय होने के कारण माल के अंदर कोई मौजूद नहीं था।

घटनास्थल पर आग बुझाते फायर ब्रिगेड के कर्मी। -जागरण

देवरिया, जागरण संवाददाता। देवरिया शहर की हनुमान मंदिर रोड स्थित जिला सहकारी बैंक के निकट एसएस माल में बिजली की शार्ट सर्किट से आग लग गई। जिसमें लाखों का सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंचे अग्निशमन विभाग के कर्मियों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया है। ऐसे हुआ हादसा हनुमान मंदिर रोड पर माल के अंदर शुक्रवार की सुबह करीब 9:30 बजे आसपास के लोगों ने धुआं निकलता देख इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी। मौके पर पहुंचे अग्निशमन कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। आग बुझाने के लिए अग्निशमन कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आग लगने की वजह शार्ट सर्किट बताई जा रही है। माल में रखे लाखों के कपड़े जलकर राख हो गए। गनीमत यह रहा कि माल के अंदर कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। माल के अंदर सिर्फ एक द्वार माल के अंदर से निकलने की लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यदि दिन के समय में आग लगी होती तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, क्योंकि अंदर से निकलने वालों के लिए एक ही रास्ता है। क्या कहते हैं अधिकारी उप जिलाधिकारी सदर सौरभ सिंह ने बताया कि आग लगने की जानकारी मिली है। प्रवेश एवं निकासी द्वार एक ही है इसकी जांच कराई जाएगी। इसके साथ ही मानक के अनुपालन के लिए नोटिस दी जाएगी।

