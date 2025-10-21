देवरिया में पटाखे की चिंगारी से फर्नीचर की दुकान में लगी आग, लाखों रुपये का नुकसान
देवरिया में दीपावली पर पटाखे जलाते समय एक फर्नीचर की दुकान में चिंगारी गिरने से आग लग गई। इस घटना में दुकान में रखा लाखों रुपये का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। दुकान मालिक ने लगभग 10 लाख रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया है।
जागरण संवाददाता, सलेमपुर/देवरिया। नगर पंचायत वार्ड नंबर 13, संस्कृत पाठशाला रोड इचौना पश्चिमी में दीपावली की रात एक बड़ी दुर्घटना होते-होते टल गई। रात करीब 10 बजे पटाखे से उठी चिंगारी आशीष विश्वकर्मा पुत्र स्वर्गीय रामविलास विश्वकर्मा की फर्नीचर की दुकान में जा गिरी, जिसके चलते दुकान में आग लग गई। त्योहार की खुशियां कुछ ही पलों में चिंता और अफरा-तफरी में बदल गईं।
आग लगने की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और पानी तथा रेत की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। मौके पर मौजूद लोगों की तत्परता की वजह से आग बढ़ने से पहले ही नियंत्रित कर ली गई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि घटना में दुकान में रखी लकड़ी, तैयार फर्नीचर और अन्य सामग्री जलकर राख हो गई, जिससे लगभग डेढ़ लाख रुपये से अधिक का नुकसान बताया जा रहा है।
त्योहारों के दौरान आतिशबाजी व पटाखों के इस्तेमाल से होने वाली दुर्घटनाओं का यह मामला लोगों को सतर्क रहने की सबक देता है।
बरहज में पटाखा की चिंगारी से लगी आग हजारों का नुकसान
कपरवार गांव में दीपावली की देर रात पटाखा की चिंगारी से एक घर में आग लग गई जब तक लोग आग पर काबू पाते तब तक रमेश रावत का फर्नीचर बनाने का उपकरण जलकर राख हो गया।
थाना क्षेत्र के कपरवार निवासी रमेश रावत पुत्र स्वर्गीय गोदानाथ रावत फर्नीचर का सामान बनाने का काम करते हैं दीपावली की रात अपने घर पर सभी लोग दीप उत्सव मना रहे थे, उसी समय पटाखा की चिंगारी से आग लग गई जिससे घर में रखा फर्नीचर बनाने का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जल गया।
