देवरिया में पटाखे की चिंगारी से फर्नीचर की दुकान में लगी आग, लाखों रुपये का नुकसान

जागरण संवाददाता, सलेमपुर/देवरिया। नगर पंचायत वार्ड नंबर 13, संस्कृत पाठशाला रोड इचौना पश्चिमी में दीपावली की रात एक बड़ी दुर्घटना होते-होते टल गई। रात करीब 10 बजे पटाखे से उठी चिंगारी आशीष विश्वकर्मा पुत्र स्वर्गीय रामविलास विश्वकर्मा की फर्नीचर की दुकान में जा गिरी, जिसके चलते दुकान में आग लग गई। त्योहार की खुशियां कुछ ही पलों में चिंता और अफरा-तफरी में बदल गईं।

आग लगने की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और पानी तथा रेत की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। मौके पर मौजूद लोगों की तत्परता की वजह से आग बढ़ने से पहले ही नियंत्रित कर ली गई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि घटना में दुकान में रखी लकड़ी, तैयार फर्नीचर और अन्य सामग्री जलकर राख हो गई, जिससे लगभग डेढ़ लाख रुपये से अधिक का नुकसान बताया जा रहा है।