महिला के नाम पर फेक आईडी बनाकर क्या करता था व्यक्ति? विवाहिता ने शिकायत के बाद दी आत्महत्या करने की धमकी

जागरण संवाददाता, सलेमपुर। विवाहिता के नाम से फेसबुक की फेक आईडी बनाकर बदनाम करने की साजिश का मामला सामने आया है। इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहे अश्लील फोटो व टिप्पणी से आहत होकर पुलिस से शिकायत की है। साथ ही कार्रवाई नहीं किए जाने पर आत्महत्या करने की धमकी दी है।

पुलिस को दिए गए तहरीर में महिला ने आरोप लगाया है कि तीन महीने से उनके नाम से कोई व्यक्ति फेसबुक की फेक आईडी बनाकर उस पर अश्लील फोटो व अनाप-शनाप टिप्पणी लिखकर प्रसारित कर रहा है। आईडी बनाने वाला व्यक्ति फेसबुक पर लिख रहा है कि यदि हमारी बात नहीं मानोगी तो मैं इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ भी कर सकता हूं। आईडी पर सैकड़ों परिचित मित्र जुड़े हैं, जो रोज फोन कर मुझसे पूछ रहे हैं। मुझे बदनाम करने की साजिश करने वाले व्यक्ति का पता नहीं चल रहा है।