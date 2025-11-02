महिला के नाम पर फेक आईडी बनाकर क्या करता था व्यक्ति? विवाहिता ने शिकायत के बाद दी आत्महत्या करने की धमकी
एक युवक ने एक महिला के नाम पर फर्जी आईडी बनाई, जिससे महिला परेशान हो गई। विवाहिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और धमकी दी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वह आत्महत्या कर लेगी। मामला गंभीर है और पुलिस जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, सलेमपुर। विवाहिता के नाम से फेसबुक की फेक आईडी बनाकर बदनाम करने की साजिश का मामला सामने आया है। इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहे अश्लील फोटो व टिप्पणी से आहत होकर पुलिस से शिकायत की है। साथ ही कार्रवाई नहीं किए जाने पर आत्महत्या करने की धमकी दी है।
पुलिस को दिए गए तहरीर में महिला ने आरोप लगाया है कि तीन महीने से उनके नाम से कोई व्यक्ति फेसबुक की फेक आईडी बनाकर उस पर अश्लील फोटो व अनाप-शनाप टिप्पणी लिखकर प्रसारित कर रहा है।
आईडी बनाने वाला व्यक्ति फेसबुक पर लिख रहा है कि यदि हमारी बात नहीं मानोगी तो मैं इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ भी कर सकता हूं। आईडी पर सैकड़ों परिचित मित्र जुड़े हैं, जो रोज फोन कर मुझसे पूछ रहे हैं। मुझे बदनाम करने की साजिश करने वाले व्यक्ति का पता नहीं चल रहा है।
उन्होंने कहा कि यदि तत्काल इस पर रोक नहीं लगी तो वह कुछ भी कर सकती है। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी महेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि मामला अभी संज्ञान में नहीं आया है। इसकी पता कर जानकारी ले रहा हूं। इस तरह का कृत्य करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
