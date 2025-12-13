दरवाजे पर खेल रहे बच्चे पर कुत्तों ने किया हमला, सिर पर काटकर किया लहूलुहान

संवाद सूत्र, खुखुंदू (देवरिया)। दरवाजे पर शुक्रवार की शाम खेल रहे पांच वर्षीय बालक पर कुत्तों ने हमला कर दिया। कुत्तों ने बालक के सिर व शरीर के कई हिस्से में काटकर लहूलुहान कर दिया। बच्चे के चीखने की आवाज सुनकर लोग दौड़े व कुत्ताें से बचाया।

सीएचसी सलेमपुर में प्राथमिक उपचार के डाक्टरों ने मेडिकल कालेज देवरिया रेफर किया। हालत गंभीर देखकर बीआरडी मेडिकल कालेज गोरखपुर ले जाया गया, जहां उपचार चल रहा है। खुखुंदू थानाक्षेत्र के ग्राम सभा वीरपुर मिश्र के रुस्तमपुर टोला के रहने वाले सुदर्शन राजभर के पुत्र अमित राजभर शाम करीब पांच बजे दरवाजे पर खेल रहा था। तभी उधर से जा रहे तीन कुत्तों ने बच्चे पर हमला कर दिया।