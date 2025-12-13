दरवाजे पर खेल रहे बच्चे पर कुत्तों ने किया हमला, सिर पर काटकर किया लहूलुहान
देवरिया में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। दरवाजे पर खेल रहे एक बच्चे पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। कुत्त ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, खुखुंदू (देवरिया)। दरवाजे पर शुक्रवार की शाम खेल रहे पांच वर्षीय बालक पर कुत्तों ने हमला कर दिया। कुत्तों ने बालक के सिर व शरीर के कई हिस्से में काटकर लहूलुहान कर दिया। बच्चे के चीखने की आवाज सुनकर लोग दौड़े व कुत्ताें से बचाया।
सीएचसी सलेमपुर में प्राथमिक उपचार के डाक्टरों ने मेडिकल कालेज देवरिया रेफर किया। हालत गंभीर देखकर बीआरडी मेडिकल कालेज गोरखपुर ले जाया गया, जहां उपचार चल रहा है।
खुखुंदू थानाक्षेत्र के ग्राम सभा वीरपुर मिश्र के रुस्तमपुर टोला के रहने वाले सुदर्शन राजभर के पुत्र अमित राजभर शाम करीब पांच बजे दरवाजे पर खेल रहा था। तभी उधर से जा रहे तीन कुत्तों ने बच्चे पर हमला कर दिया।
हमले से बच्चा जमीन पर गिर गया। कुत्तों ने सिर पर कई बार प्रहार किया। जिससे वह लहूलुहान हो गया। चीखने की आवाज सुनकर लोग दरवाजे की तरफ दौड़े व कुत्तों से बचाया।
पूर्व में भी कुत्तों के हमले से कई लोग हो चुके हैं घायल
खुखुंदू क्षेत्र में पिछले दिनों कुत्तों के हमले से कई लोग घायल हो चुके हैं। खुखुंदू चौराहा पर एक युवक के निजी अंग को कुत्ते ने काटकर घायल कर दिया था। इसके अलावा नरौली खेम, नरौली भीखम, पिपरपाती, बसडीला, कुसहा गांव समेत अन्य जगहों पर भी कुत्तों ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया था।
