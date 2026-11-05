देवरिया में उग्रसेन सेतु की मरम्मत में अभी लगेंगे 45 दिन से अधिक, नए पुल की मांग

संवाद सूत्र, कपरवार, (देवरिया)। कपरवार-रामजानकी मार्ग स्थित उग्रसेन सिंह सेतु के क्षतिग्रस्त तीसरे डेक की मरम्मत का कार्य तेजी से चल रहा है। बुधवार को डेक में आठ आइ बीम डालने का कार्य पूरा कर लिया गया। अब चैनल और प्लाई लगाकर शटरिंग की जाएगी। इसके बाद ढलाई का कार्य होगा। सेतु से आवागमन बहाल होने में अभी 45 दिन से अधिक समय लगने की संभावना है। तब तक लोगों को आवागमन के लिए परेशानी उठानी पड़ेगी।

क्षतिग्रस्त डेक में 4.60 मीटर और 3.70 मीटर लंबाई की आठ आइ बीम लगाई गई हैं। इनके लगाने का कार्य पूरा होने के बाद अब चैनल और प्लाई लगाकर शटरिंग की जाएगी। इसके बाद ढलाई की प्रक्रिया शुरू होगी। मरम्मत कार्य पूरा होने तक सेतु पर आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा।

नया पुल बनाने की मांग को लेकर सपा ने सौंपा ज्ञापन

उग्रसेन सेतु की मरम्मत के विरोध में बुधवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बरहज तहसील पहुंचकर नायब तहसीलदार अवीरल वर्मा को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने 'लेपन कार्य बंद करो, नए पुल का प्रबंध करो' के नारे लगाए।