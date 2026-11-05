देवरिया में Cos 8279 गन्ने पर लाल सड़न रोग का हमला, किसानों की बढ़ी चिंता

संवाद सूत्र, बनकटा, (देवरिया)। बेहतर पैदावार और चीनी रिकवरी की उम्मीद में गन्ने की Cos 8279 प्रजाति की खेती करने वाले किसानों की चिंता बढ़ने लगी है। खेतों में गन्ने की फसल पर लाल सड़न बीमारी के लक्षण दिखाई देने से उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है। किसानों को डर है कि यदि समय रहते बीमारी पर नियंत्रण नहीं किया गया तो उनकी लागत बढ़ने के साथ उपज में भी गिरावट आ सकती है।

गन्ने की खेती किसानों की आय का प्रमुख आधार है। ऐसे में फसल में लाल सड़न रोग लगना किसानों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। बीमारी के कारण पौधों की बढ़वार प्रभावित होने और गन्ने की गुणवत्ता में गिरावट आने की आशंका है। इसका असर चीनी मिलों में गन्ने की पेराई के दौरान मिलने वाली रिकवरी पर भी पड़ सकता है। हालांकि, बीमारी की वास्तविक प्रकृति और नुकसान का आकलन कृषि विशेषज्ञों की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।