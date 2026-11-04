देवरिया के भाटपाररानी में 123 करोड़ की लागत से बनेगा 1200 मीटर लंबा ROB, शासन से मिली मंजूरी

जागरण संवाददाता, देवरिया। भाटपाररानी के बेलपार ढाले पर रेल उपरिगामी सेतु (आरओबी) निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। समपार संख्या 112-ए पर 1200 मीटर लंबा टी आकार का दो लेन आरओबी बनाया जाएगा। इसके लिए शासन ने 123 करोड़ 14 लाख 51 हजार रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में परियोजना के लिए 26 करोड़ 17 लाख 74 हजार रुपये अवमुक्त हो गए हैं।

प्रस्तावित आरओबी की चौड़ाई 8.50 मीटर होगी, जिसमें 7.50 मीटर चौड़ी दो लेन सड़क बनाई जाएगी। इसका उत्तरी हिस्सा भिंगारी बाजार को जोड़ेगा, जबकि दक्षिण दिशा में सलेमपुर मार्ग व रेलवे स्टेशन मार्ग से संपर्क स्थापित होगा। भाटपाररानी नगर का महत्वपूर्ण आवागमन मार्ग है। यहां ट्रैफिक वाल्यूम यूनिट (टीवीयू) 1,82,186 दर्ज किया गया है, जबकि आरओबी निर्माण के लिए एक लाख से अधिक टीवीयू का मानक निर्धारित है।

इस रेलखंड पर प्रतिदिन 125 से अधिक ट्रेनों का आवागमन होता है। ट्रेनों के गुजरने के दौरान ढाला बंद होने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। इससे नगर में जाम की स्थिति बनती है। स्कूली छात्र-छात्राओं, नौकरीपेशा लोगों व बाजार आने-जाने वालों को परेशानी उठानी पड़ती है। आरओबी बनने से रेलवे ढाले पर लगने वाले जाम से राहत मिलने के साथ ही आवागमन सुगम होगा।