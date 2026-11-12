देवरिया-बिहार मार्ग पर बढ़ा संकट, उग्रसेन सेतु की मरम्मत में लगेंगे दो और महीने

संवाद सूत्र, कपरवार, (देवरिया)। राम-जानकी मार्ग पर कपरवार स्थित उग्रसेन सेतु की बदहाली दूर होने में अभी दो माह से अधिक का समय लगेगा। पुल के छह डेकों में खराबी मिलने के बाद मरम्मत कार्य चल रहा है। फिलहाल तीन डेकों पर काम हो रहा है, जबकि शेष तीन पर मरम्मत शुरू होना बाकी है।

ढलाई के बाद कंक्रीट को निर्धारित समय तक मजबूत होने देने और अन्य तकनीकी प्रक्रियाओं के चलते आवागमन जल्द सामान्य होने की उम्मीद नहीं है। इस दौरान दोपहिया वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों का संचालन बंद रहेगा। बिहार सहित देवरिया के दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र को पूर्वांचल के प्रमुख शहरों से जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण सेतु में 16 जुलाई को पहली बार खराबी आई थी। मरम्मत के बाद आवागमन शुरू कराया गया, लेकिन कुछ समय बाद डेक में फिर छेद होने से वाहनों का संचालन रोकना पड़ा। लखनऊ से पहुंची तकनीकी टीम की जांच में एक के अलावा पांच अन्य डेकों में भी दरारें मिलीं। इसके बाद सभी छह डेकों की मरम्मत कराना जरूरी हो गया।