देवरिया में युवक की मौत पर भड़का गुस्सा, पुलिस चौकी पर शव रखकर प्रदर्शन

संवाद सूत्र, भिंगारी बाजार, (देवरिया)। मारपीट में घायल युवक की लखनऊ में उपचार के दौरान मौत के बाद मंगलवार को आक्रोश फूट पड़ा। पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचते ही स्वजन और ग्रामीणों ने आरोपितों के एनकाउंटर की मांग को लेकर शव भिंगारी पुलिस चौकी पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। करीब एक घंटे तक चले हंगामे के दौरान ग्रामीण आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे।

सूचना पर सीओ भाटपाररानी मनोज कुमार समेत सर्किल के कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। सीओ ने आक्रोशित स्वजन को समझाकर शव घर भिजवाया, लेकिन वहां भी ग्रामीणों का आक्रोश शांत नहीं हुआ। वे जिलाधिकारी को मौके पर बुलाने की मांग करने लगे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने आरोपितों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इसके बाद स्वजन अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। इस दौरान गांव में काफी देर तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा।