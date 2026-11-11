देवरिया के नरायनपुर में 53.40 करोड़ का बिजली ट्रांसमिशन उपकेंद्र निर्माण शुरू, लोगों को मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, तरकुलवा, (देवरिया)। बिजली आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में पहल शुरू हो गई है। नरायनपुर में 53.40 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 132/33 केवी विद्युत ट्रांसमिशन उपकेंद्र की चहारदीवारी का निर्माण शुरू हो गया है। इससे तरकुलवा, पथरदेवा और बघौचघाट क्षेत्र के उपभोक्ताओं में बेहतर बिजली आपूर्ति की उम्मीद जगी है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के प्रस्ताव पर शासन से स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू हुआ है। नया उपकेंद्र बनने से लंबी विद्युत लाइनों का दबाव कम होगा और लो-वोल्टेज व बार-बार ब्रेकडाउन की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है।

वर्तमान में तरकुलवा, बघौचघाट और महुआडीह के 132 केवी उपकेंद्रों को कसया से बिजली आपूर्ति की जाती है। इनकी दूरी करीब 35 से 40 किलोमीटर है। वहीं, पथरदेवा का 33 केवी उपकेंद्र देवरिया के पुरनाछापर स्थित 132 केवी उपकेंद्र से संचालित होता है। इसकी दूरी भी करीब 38 किलोमीटर है। लंबी लाइनों के कारण आए दिन फाल्ट, लो-वोल्टेज और ब्रेकडाउन की समस्या बनी रहती है।

क्षेत्रीय लोगों की मांग पर कृषि मंत्री ने शासन से नरायनपुर में नया ट्रांसमिशन उपकेंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा था। हालांकि, शुरुआती दौर में भूमि संबंधी अड़चनों के चलते परियोजना की रफ्तार धीमी पड़ गई थी। अब व्यवधान दूर होने के बाद चहारदीवारी का निर्माण शुरू होने से परियोजना को गति मिलने की उम्मीद है।