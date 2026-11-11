जागरण संवाददाता, सलेमपुर। ससुराल में रह रहे प्लंबर मिस्त्री की बुधवार की भोर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद पत्नी और ससुर शव लेकर उसके पैतृक घर पहुंच गए। इसकी जानकारी मिलते ही पहुंचे स्वजन आक्रोशित हो उठे। वे शव लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) सलेमपुर पहुंचे और कोतवाली पुलिस को घटना की जानकारी देते हुए पत्नी और ससुर पर हत्या का आरोप लगाया।

वहीं, पत्नी का कहना है कि विवाद के बाद पति ने जहरीला पदार्थ खा लिया था। दोनों पक्षों के अलग-अलग दावों से मामला उलझ गया है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए देवरिया भेज दिया है। मईल थाना क्षेत्र के तेलिया कला के राजस्व गांव बेलवा निवासी श्रीकांत प्रसाद के पुत्र सूर्य प्रताप (30) प्लंबर मिस्त्री थे। वह जुलाई से पत्नी आरती देवी और दो बेटियों स्मिता व किंजल के साथ कोतवाली क्षेत्र के मलकौली गांव स्थित अपनी ससुराल में रह रहे थे। बुधवार की भोर करीब तीन बजे उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।