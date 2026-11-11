मत्स्य पालन में क्रांति: देवरिया में 92 प्रतिशत बढ़ा मछली उत्पादन, आंध्र-तेलंगाना पर घट रही निर्भरता

पवन कुमार मिश्र, देवरिया। जिले में सात वर्षों में मछली उत्पादन 92.26 प्रतिशत बढ़कर लगभग दोगुणा हो गया है। ग्राम सभा व निजी तालाबों के साथ आधुनिक तकनीक से मत्स्य पालन का दायरा बढ़ने से स्थानीय उत्पादन में वृद्धि हुई है। जिसके कारण आंध्र प्रदेश व तेलंगाना से पहले की तुलना में मछली की आवक घटी है।

वर्ष 2018-19 में जिले में 13,470.21 टन मछली का उत्पादन हुआ था, जो वर्ष 2025-26 में बढ़कर 25,897.37 टन पहुंच गया। इस दौरान 12,427.16 टन की वृद्धि हुई। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में भी उत्पादन 4,645.23 टन बढ़ा, जो 21.86 प्रतिशत अधिक है।

35 लाख की आबादी में 17.50 लाख करते हैं मछली का सेवन

इंडियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च (आइसीएमआर) की रिपोर्ट के अनुसार, जिले की करीब 50 प्रतिशत आबादी यानी 17.50 लाख लोग मछली का सेवन करते हैं। जिले में मछली की खपत करीब 42 हजार टन है। मांग पूरी करने के लिए गोरखपुर, महराजगंज व सिद्धार्थनगर समेत पूर्वांचल के अन्य जिलों से आपूर्ति होती है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा व तेलंगाना के हैदराबाद से भी पंगासियस समेत अन्य प्रजातियों की मछलियां मंगाई जाती हैं। बाहर से पंगासियस की करीब 250 टन सालाना आपूर्ति होती है।

ग्राम सभा के तालाब मत्स्य पालन का आधार

वर्ष 2025-26 तक जिले में कुल 3,432 मत्स्य संसाधन उपलब्ध हैं। इनका क्षेत्रफल 1,815.58 हेक्टेयर है। इनमें 2,875 ग्राम सभा के तालाब 1,448.37 हेक्टेयर व 491 निजी तालाब 336.45 हेक्टेयर में फैले हैं। नगरीय क्षेत्रों में भी 17 तालाब हैं, जिनका क्षेत्रफल 12.56 हेक्टेयर है। इसके अलावा चार बड़ी, नौ मध्यम व 22 छोटी समेत 35 आरएएस (रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम) इकाइयां हैं। जिले में 13 मत्स्य बीज पालन इकाइयां व एक विभागीय मत्स्य फार्म भी है।