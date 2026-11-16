आईटीआई टॉपर नीतेश को पीएम मोदी की मौजूदगी में मिलेगा सम्मान, देवरिया में खुशी की लहर, जिले का नाम रोशन

जागरण संवाददाता, देवरिया। आईटीआई के फीटर ट्रेड में देवरिया के नीतेश चौरसिया ने सेंट्रल जोन में प्रथम स्थान हासिल कर जिले का मान बढ़ाया है। उन्हें 21 नवंबर को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कौशल दीक्षांत समारोह में सम्मानित किया जाएगा। समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी उपस्थित रहेंगे।

नीतेश के साथ उत्तर प्रदेश के पांच अन्य परीक्षार्थियों को भी सम्मानित किया जाएगा। डायरेक्टर जनरल आफ ट्रेनिंग (डीजीटी) की ओर से सम्मानित होने वाले 52 टॉपरों की सूची जारी की गई है। नीतेश शहर के देवरिया खास स्थित देवरिया प्राइवेट आईटीआई के छात्र हैं। उन्होंने फीटर ट्रेड में सेंट्रल जोन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नीतेश ने हाईस्कूल की पढ़ाई आरएस कान्वेंट स्कूल, महेन और इंटरमीडिएट की पढ़ाई श्रीकृष्ण इंटर कालेज, बरहज से पूरी की है।