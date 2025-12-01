चप्पल पर थूककर चटवाया, बेल्ट से की पिटाई; यूपी में वीडियो वायरल होने के बाद चार गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, देवरिया। युवक की बेरहमी से पिटाई कर चप्पल पर थूक कर चटवाने के मामले में कोतवाली पुलिस को आरोपितों को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिल गई है। सोमवार की शाम मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घटना में शामिल चारों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने एक के पास से तमंचा बरामद किया है। आरोपितों में दो बालिग और दो नाबालिग बताए जा रहे हैं। पुलिस आरोपितों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

सदर कोतवाली क्षेत्र के गोबराई खास के रहने वाले अभिषेक विश्वकर्मा की आसपास के कुछ मनबढ़ युवकों से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। उसके बाद मनबढ़ युवकों ने उसे देख लेने की धमकी दी। तीन दिन पूर्व उसके दरवाजे पर मनबढ़ पहुंचे और उसे पास के बगीचे में बुलाकर ले गए और उसकी बेल्ट से बेरहमी से पिटाई की और चप्पल पर थूक कर चटवाया। इसका वीडियो बनाया और उसे रविवार की शाम प्रसारित कर दिया।