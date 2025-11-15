Language
    मऊ में ट्रक‑बाइक की टक्कर, देवरिया के युवक की दर्दनाक मौत

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 02:44 PM (IST)

    देवरिया के मदनपुर निवासी मुकेश सोनकर की मऊ में सड़क हादसे में मौत हो गई। वह बुआ के घर जन्मदिन मनाकर लौट रहे थे, तभी एक ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस खबर से परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    रोते बिलखते स्वजन व इनसेट में मृतक। जागरण

    जागरण संवाददाता , देवरिया। देवरिया जनपद स्थित उपनगर मदनपुर निवासी युवक की मऊ में मार्ग दुर्घटना में मौत हो गई। बुआ के घर से जन्मदिन उत्सव में शामिल होने के बाद बाइक से वापस आते समय ट्रक ने ठोकर मार दिया। मौत की जानकारी होते ही घर पर कोहराम मच गया।

    उपनगर के कदमही वार्ड निवासी मुकेश सोनकर 32 वर्ष पुत्र सुरेश मऊ में रहकर फल की दुकान चलाता है। शुक्रवार की शाम को बुआ के घर जन्मदिन उत्सव में शामिल होने गया था। देर रात वापस रूम पर आते समय तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी बाइक में ठोकर मार दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

    मौके पर मौजूद लोग इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की जानकारी होते ही घर में मातम पसर गया। मां दुर्गावती व पत्नी निशा देवी दहाड़ मार कर रोने लगी। घटना की जनाकारी होते ही दरवाजे पर लोगों की भीड़ जुट गई। थानाध्यक्ष नंदा प्रसाद ने बताया कि मामला संज्ञान में है। मऊ पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है।