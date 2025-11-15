मऊ में ट्रक‑बाइक की टक्कर, देवरिया के युवक की दर्दनाक मौत

जागरण संवाददाता , देवरिया। देवरिया जनपद स्थित उपनगर मदनपुर निवासी युवक की मऊ में मार्ग दुर्घटना में मौत हो गई। बुआ के घर से जन्मदिन उत्सव में शामिल होने के बाद बाइक से वापस आते समय ट्रक ने ठोकर मार दिया। मौत की जानकारी होते ही घर पर कोहराम मच गया।

उपनगर के कदमही वार्ड निवासी मुकेश सोनकर 32 वर्ष पुत्र सुरेश मऊ में रहकर फल की दुकान चलाता है। शुक्रवार की शाम को बुआ के घर जन्मदिन उत्सव में शामिल होने गया था। देर रात वापस रूम पर आते समय तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी बाइक में ठोकर मार दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।