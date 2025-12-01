UP: चप्पल पर थूक कर चटवाया, बेल्ट से बेरहमी से पिटा... फिर वीडियो बनाकर कर दिया वायरल

जागरण संवाददाता, देवरिया। घर से बुलाकर बगीचे में ले जाकर एक युवक की मनबढ़ों ने न सिर्फ बेरहमी से पिटाई की, बल्कि चप्पल पर थूक कर चटवाया। युवक की पिटाई व थूक कर चटवाने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

आरोप है कि स्वजन जब पूछने गए तो मनबढ़ों ने उनके घर पर ईंट पत्थर भी फेंका। युवक की मां ने कोतवाली में तहरीर देकर मनबढ़ों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने चार आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है।

सदर कोतवाली क्षेत्र के गोबराई खास के रहने वाले अभिषेक विश्वकर्मा की आसपास के कुछ मनबढ़ युवकों से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। उसके बाद मनबढ़ युवकों ने देख लेने की धमकी दी। दो दिन पूर्व अपने दरवाजे पर युवक अकेले खड़ा था।