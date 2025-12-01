UP: चप्पल पर थूक कर चटवाया, बेल्ट से बेरहमी से पिटा... फिर वीडियो बनाकर कर दिया वायरल
देवरिया में एक युवक को कुछ मनबढ़ों ने बगीचे में बुलाकर बेरहमी से पीटा और चप्पल पर थूक कर चटवाया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के गोबराई खास का है, जहाँ पुरानी कहासुनी के चलते युवक को धमकी दी गई थी।
जागरण संवाददाता, देवरिया। घर से बुलाकर बगीचे में ले जाकर एक युवक की मनबढ़ों ने न सिर्फ बेरहमी से पिटाई की, बल्कि चप्पल पर थूक कर चटवाया। युवक की पिटाई व थूक कर चटवाने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।
आरोप है कि स्वजन जब पूछने गए तो मनबढ़ों ने उनके घर पर ईंट पत्थर भी फेंका। युवक की मां ने कोतवाली में तहरीर देकर मनबढ़ों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने चार आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है।
सदर कोतवाली क्षेत्र के गोबराई खास के रहने वाले अभिषेक विश्वकर्मा की आसपास के कुछ मनबढ़ युवकों से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। उसके बाद मनबढ़ युवकों ने देख लेने की धमकी दी। दो दिन पूर्व अपने दरवाजे पर युवक अकेले खड़ा था।
तभी मनबढ़ उसे पास के बगीचे में बुलाकर ले गए और उसकी बेल्ट से बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। यही नहीं, चप्पल पर थूक कर चटवाया। इसका वीडियो बनाया और उसे रविवार की शाम प्रसारित कर दिया।
इसकी सूचना पिटाई से घायल युकक की मां को मिली तो उसने मनबढ़ युवकों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कोतवाली को सूचना दी। पुलिस आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिली है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तलाश की जा रही है।
