    Deoria News: भाटपाररानी में सड़क किनारे मिला युवक का शव, हत्या की आशंका

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 09:49 AM (IST)

    देवरिया के भाटपाररानी में बरईपार बाबू गांव के पास एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान मन्नू यादव के रूप में हुई है। शव पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।

    घटना स्थल पर जुटी पुलिस जांच करती हुई। जागरण

    जागरण संवाददाता, भाटपाररानी (देवरिया)। बरईपार बाबू गांव स्थित सड़क किनारे पोखरे के समीप मंगलवार की सुबह एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पहचान में जुट गई।

    शव का शिनाख्त बनकटा थाना क्षेत्र के कोठीलवा निवासी मन्नू यादव पुत्र उमेश यादव 20 वर्ष के रूप में हुई है। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी सुनील कुमार सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए।

    भाटपाररानी थाना क्षेत्र के फुलवरिया मार्ग पर बरईपार बाबू गांव पोखरे के समीप मंगलवार की सुबह ग्रामीण खेत की तरफ गए थे। पोखरे के पास एक युवक का शव देख इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर पहुची पुलिस शव को बरामद कर शिनाख्त में जुट गई। थोड़ी देर बाद शव की पहचान बनकटा थाना क्षेत्र के कोठीलवा निवासी मन्नू यादव 20 पुत्र उमेश यादव के रूप में हुई है। शव पर गहरा चोट के निशान है।

    पुलिस शव को कब्जे में लेकर मौत के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। आशंका जताई जा रही कि युवक की हत्या कर शव को फेंक दिया गया है। शव पर गहरे चोट के निशान है, फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा।

    थानाध्यक्ष भाटपाररानी देवेंद्र सिंह ने बताया कि पोखरे के पास एक युवक का शव मिला है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है।