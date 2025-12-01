SIR in UP: गणना प्रपत्र भरने वाले 3.92 लाख लोगों की मैपिंग नहीं, वोटर लिस्ट से कट सकता है नाम!

जागरण संवाददाता, देवरिया। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान के लिए सात दिन का मौका भले मिला है, लेकिन गणना प्रपत्र भरकर जमा नहीं करने वालों का नाम मतदाता सूची से काट दिया जाएगा। जिला प्रशासन के निर्देश पर बीएलओ व अन्य कर्मचारी ऐसे मतदाताओं से लगातार अपील कर रहे हैं।

गणना प्रपत्र भरने वाले 3.92 लाख लोगों की 2003 की मतदाता सूची से अभी तक मैपिंग नहीं हुई है। यदि तय समय के भीतर 2003 की मतदाता सूची को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो नोटिस से बच सकते हैं, अन्यथा नोटिस जारी करने पर उन्हें 12 में से कोई एक दस्तावेज प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना होगा।

जिले के 2409009 मतदाताओं को गणना प्रपत्र बांटे गए थे। सोमवार की दोपहर दो बजे तक 1588989 यानी 65.96 प्रतिशत मतदाताओं ने अपना गणना प्रपत्र भरकर जमा कर दिया है। जिसे डिजिटाइज्ड किया जा चुका है।

इसके अलावा 166560 यानी 6.91 प्रतिशत ऐसे गणना प्रपत्र भी जमा हुए हैं, जिसमें मृतक, स्थायी रूप से दूसरी जगह चले गए मतदाताओं का विवरण भी शामिल है।

गणना प्रपत्र जमा कराने में भाटपाररानी विधानसभा क्षेत्र सबसे आगे है। यहां सर्वाधिक 74.6 प्रतिशत गणना प्रपत्र जमा हो चुके हैं। रुद्रपुर में 67.12, देवरिया में 57.64, पथरदेवा में 69.08 प्रतिशत, रामपुर कारखाना में 64.51, सलेमपुर में 66.7, बरहज में 62.26 प्रतिशत गणना प्रपत्र डिजिटाइज्ड हो चुके हैं।