देवरिया में हत्या कर किशोरी का तालाब में फेंका गया था शव, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य आया सामने

जागरण संवाददाता, गौरीबाजार। क्षेत्र के रतनपुर गांव में किशोरी सबीना पुत्री इसरायल की पोखरे में डूब कर मृत्यु के मामले में बुधवार की देर रात पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि हुई है। उसकी गला घाेंट कर हत्या की गई है।

पुलिस घटना को अंजाम देने वाले लोगों की तलाश में जुटी है। इस मामले में पुलिस कुछ लोगों को उठा कर पूछताछ कर रही है, हालांकि अभी सफलता नहीं मिल सकी है।

पुलिस मौके से बरामद सुसाइड नोट के जरिए इस घटना को आत्महत्या मान कर चल रही थी। स्वजन ने हत्या कर शव को पोखरे में फेंकने की बात पुलिस को बताई थी। पुलिस सुसाइड नोट के आधार पर इस हत्या को आत्महत्या मानकर चल रही थी लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस चौकन्नी हो गई है और हत्यारों की तलाश में जुट गई है।