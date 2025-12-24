देवरिया में बैडमिंटन खेलते समय शिक्षक को आया हार्ट अटैक, अस्पताल ले जाने के दौरान तोड़ा दम
उत्तर प्रदेश के देवरिया में बैडमिंटन खेलते समय एक शिक्षक को हार्ट अटैक आया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। शिक्षक बैडमिंटन खेल रहे थे तभी उन्हें दिल का ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, देवरिया। स्व. रविंद्र किशोर शाही स्पोर्ट्स स्टेडियम में बैडमिंटन खेलते समय मंगलवार को 45 वर्षीय शिक्षक को अचानक दिल का दौरा पड़ गया। आनन-फानन में उन्हें स्टेडियम से कर्मचारी व उनके साथी मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी ले आए जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
घटना के बाद पूरे परिवार के अलावा उनसे जुड़े लोग मर्माहत हैं, घटना पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसी घटना हुई है। उन्हें कोई बीमारी नहीं थी।
खुुखुंदू थाना क्षेत्र के धोबी गांव के रहने वाले 40 वर्षीय अमरेश यादव पुत्र काशीनाथ यादव शहर के ट्यूबवेल कॉलोनी में निवास करते थे। वह शहर के प्रसिद्ध सर्जन डॉ. समीर यादव के छोटे भाई थे। रोज की तरह वह सुबह रविंद्र किशोर शाही स्पोर्ट्स स्टेडियम में बैडमिंटन खेलने आए थे।
अचानक सीने में दर्द शुरू हो गया वह बैडमिंटन कोर्ट पर गिर पड़े। आनन-फानन में उन्हें उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। नव युवक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुरैना में वह बतौर शिक्षक तैनात थे।
वह तीन भाईयों में सबसे छोटे थे। उनके एक भाई डॉ. शैलेश यादव आईएएस हैं। दिल्ली में तैनात हैं। मृत शिक्षक की पत्नी सुमन यादव व दो छोटे बच्चों में पुत्र सोमित यादव कक्षा नौ व पुत्री सुरजना कक्षा पांच की छात्रा है।
