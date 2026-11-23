जागरण संवाददाता, देवरिया। घर से विद्यालय की लंबी दूरी और रोजाना आने-जाने में होने वाला खर्च अब विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधा नहीं बनेगा। पीएमश्री राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में पांच किलोमीटर से अधिक दूरी से आने वाले पात्र विद्यार्थियों को छह हजार रुपये परिवहन भत्ता दिए जाने की खबर से छात्र-छात्राओं में खुशी है।

पीएमश्री राजकीय इंटर कालेज और पीएमश्री कस्तूरबा राजकीय बालिका इंटर कालेज के 728 विद्यार्थियों के लिए कुल 43.68 लाख रुपये उपलब्ध कराए जाने हैं। छात्राओं का कहना है कि बारिश और ठंड के दिनों में साइकिल से लंबी दूरी तय करना मुश्किल होता है। ऐसे में जरूरत पड़ने पर किराया देकर दूसरे साधन से विद्यालय पहुंच सकेंगी। वहीं, छात्रों को उम्मीद है कि परिवहन भत्ते से उनके अभिभावकों पर भी आर्थिक बोझ कम होगा।



मैं करीब 13 किलोमीटर दूरी तय कर विद्यालय जाती हूं, विद्यालय जाने में हर महीने करीब 15 से 18 सौ रुपये खर्च होते हैं। अगर योजना के तहत धनराशि उपलब्ध होता है तो कुछ सहूलियत होगी। - अनन्या सिंह, छात्रा,

पीएमश्री कस्तूरबा राजकीय बालिका इंटर कालेज



मेरे घर से विद्यालय की दूरी 15 किलोमीटर है। मैं प्रतिदिन विद्यालय साइकिल से जाती हूं। बरसात व ठंड के दिनों में विद्यालय जाने में काफी परेशानी होती है, कई बार महत्वपूर्ण क्लास छूट भी जाता है। लेकिन अगर धनराशि उपलब्ध होगी तो बहुत अधिक परेशानी होने पर अन्य साधन से विद्यालय जाने में आसानी होगी। - सिब्बू कुशवाहा, छात्रा, पीएमश्री कस्तूरबा राजकीय बालिका इंटर कालेज- देवरिया।



विद्यालय आने-जाने में कई बार किराये को लेकर परेशानियों को सामना करना पड़ता है। अतिरिक्त रुपये खर्च करने पड़ते हैं, ऐसे में धनराशि उपलब्ध होने चीजें आसान होगी और किराये का अधिक बोझ भी नहीं पड़ेगा। - स्मृति चौहान, छात्रा, राजकीय इंटर कालेज- देवरिया।



मैं करीब 12 किलोमीटर दूर से विद्यालय आता हूं, जिससे किराए में रुपये अधिक खर्च होते हैं। इस धनराशि के उपलब्ध होने से माता-पिता पर बोझ कम पड़ेगा। जो रुपये किराए में खर्च होते हैं, उसे कहीं और उपयोग किया जा सकेगा। - आशीष उपाध्याय, छात्र- राजकीय इंटर कालेज, देवरिया।