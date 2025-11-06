देवरिया में नर्सों का हंगामा: पुलिस पूछताछ से नाराज, सीएमएस कार्यालय का किया घेराव
देवरिया में पुलिस द्वारा पूछताछ से नाराज स्टाफ नर्सों ने सीएमएस का घेराव किया। नर्सों ने पुलिस पर अनावश्यक और अपमानजनक सवाल पूछने का आरोप लगाया। सीएमएस ने नर्सों को मामले में हस्तक्षेप करने और पुलिस से स्पष्टीकरण मांगने का आश्वासन दिया।
जागरण संवाददाता, देवरिया। महर्षि देवरहवा मेडिकल कॉलेज में 6 अक्टूबर को केमिकल इंजीनियर अशोक गावंडे हत्याकांड को लेकर कोतवाली पुलिस जांच कर रही है। बुधवार को पुलिस स्टाफ नसों को पूछताछ के लिए कोतवाली बुलाया था।
उनका आरोप है कि पुलिस उन्हें बेवजह प्रताड़ित कर रही है। दो स्टाफ नर्सो को जुर्म कबूल करने के लिए धमकाया गया। उसमें एक स्टाफ नर्स की तबीयत खराब हो गई थी जिसे इमरजेंसी में भर्ती करना पड़ा। इसका विरोध करते हुए गुरूवार की सुबह सभी स्टाफ नर्स सीएमएस का घेराव की। प्रधानाचार्य डॉक्टर रजनी पटेल से उनके कार्यालय में मिली उन्होंने आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया।
स्टाफ नर्सो का आरोप है कि पुलिस पूछताछ के नाम पर उनके साथ अत्याचार कर रही है। ड्यूटी छोड़कर हम लोगों को कोतवाली जाना पड़ रहा है। पुलिस गोली मारने से लेकर, कई तरह के अपशब्द प्रयोग कर रही हैं। पुलिस कई बार पूछताछ कर चुकी जिससे हम लोग काफी परेशान और मर्माहत हैं।
यहां मुख्य रूप से सलेहा खातून, सीमा यादव, मीना मिश्रा, प्रज्ञा पांडेय, सुमन पांडेय, सलीमा खातून, शहनाज खातून सना खातून, ममता कुशवाहा, पप्पू देवी, शिखा, पूजा, सोनम कुमारी आदि मौजूद रही।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।