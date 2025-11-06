देवरिया में नर्सों का हंगामा: पुलिस पूछताछ से नाराज, सीएमएस कार्यालय का किया घेराव

जागरण संवाददाता, देवरिया। महर्षि देवरहवा मेडिकल कॉलेज में 6 अक्टूबर को केमिकल इंजीनियर अशोक गावंडे हत्याकांड को लेकर कोतवाली पुलिस जांच कर रही है। बुधवार को पुलिस स्टाफ नसों को पूछताछ के लिए कोतवाली बुलाया था।

उनका आरोप है कि पुलिस उन्हें बेवजह प्रताड़ित कर रही है। दो स्टाफ नर्सो को जुर्म कबूल करने के लिए धमकाया गया। उसमें एक स्टाफ नर्स की तबीयत खराब हो गई थी जिसे इमरजेंसी में भर्ती करना पड़ा। इसका विरोध करते हुए गुरूवार की सुबह सभी स्टाफ नर्स सीएमएस का घेराव की। प्रधानाचार्य डॉक्टर रजनी पटेल से उनके कार्यालय में मिली उन्होंने आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया।