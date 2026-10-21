देवरिया में सोनूघाट-बरहज फोरलेन निर्माण में टेंडर बना रोड़ा, आठ माह की देरी से शुरू होगा काम

जागरण संवाददाता, देवरिया। सोनूघाट-बरहज फोरलेन की राह में टेंडर प्रक्रिया ही सबसे बड़ा रोड़ा बन गई है। तीन बार टेंडर निरस्त होने के बाद अब लोक निर्माण विभाग चौथी बार प्रक्रिया पूरी करने में जुटा है। 27 अक्टूबर को टेक्निकल बिड खोलने की तैयारी है। इसके बाद फाइनेंशियल बिड और अनुबंध की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। विभाग को नवंबर के दूसरे सप्ताह से निर्माण शुरू होने की उम्मीद है। ऐसे में परियोजना का काम निर्धारित समय से करीब आठ माह की देरी से शुरू हो सकेगा।

नार्थ-साउथ कारिडोर से जुड़ी इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए पहली बार 23 फरवरी को टेंडर कराया गया था। इसमें प्रयागराज की एक कंपनी ने निर्धारित दर से करीब 24 प्रतिशत कम पर बोली लगाई थी। कंपनी को काम देने की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन बाद में टेंडर निरस्त करना पड़ा। इसके बाद 11 जून को दूसरी और तीन अगस्त को तीसरी बार ई-टेंडर की प्रक्रिया शुरू की गई। दोनों बार साफ्टवेयर में तकनीकी गड़बड़ी के कारण टेंडर निरस्त हो गया। अब चौथी बार प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी है।