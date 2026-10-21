देवरिया के नोनापार गांव में भीषण आग, तीन की मौत और एक महिला गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता, भटनी, (देवरिया)। थाना क्षेत्र के नोनापार गांव में भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। आग की चपेट में आने से तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है।