देवरिया में मेला देखकर लौट रहे युवकों की कार बेकाबू होकर पेड़ से टकराई, 4 की मौत; तीन घायल

संवाद सूत्र, देवरिया। कसया से मेला देखकर घर लौट रहे युवकों की कार अनियंत्रित होकर देवरिया-कसया मार्ग पर रामाभार पुल के पास पेड़ से टकरा गई। हादसे में चार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को गोरखपुर मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।

तरकुलवा थाना क्षेत्र के मठियारत्ती गांव निवासी नीतीश प्रसाद पुत्र शकुंतल प्रसाद, प्रदीप कुमार पुत्र छट्ठू और संजीव शर्मा पुत्र सुभाष शर्मा की हादसे में मौत हो गई। वहीं, गढ़रामपुर निवासी अंकुर कनौजिया पुत्र पप्पू कनौजिया ने भी घटनास्थल पर दम तोड़ दिया। हादसे में मठियारत्ती निवासी अंकित पुत्र हर्षदेव, अंकित पुत्र विजय शंकर और अंकित पुत्र धर्मेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार, सभी युवक कसया में मेला देखने के बाद कार से घर लौट रहे थे। अभी वे रामाभार पुल के पास पहुंचे थे कि अचानक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि चार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।