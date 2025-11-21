देवरिया में रुपये के लेन-देन में बाइक सवार बदमाशों ने युवक को मारी गोली, जांच में जुटी पुलिस
देवरिया जिले में पैसे के लेन-देन को लेकर बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। घायल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और अपराधियों की तलाश जारी है। पुलिस ने लोगों को सुरक्षा का आश्वासन दिया है।
जागरण संवाददाता, भाटपाररानी/भिंगारी बाजार। बाइक सवार बदमाशों ने शुक्रवार की दोपहर में क्षेत्र के सरया गांव में 20 वर्षीय युवक को गोली मार दी। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। गोलियों की तड़तड़ाट से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच करने के साथ ही हमलावरों की तलाश में जुट गई।
घायल युवक काे पीएचसी भाटपाररानी के बाद महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज भेजा गया वहां से हालत गंभीर देख उसे बीआरडी मेडिकल कालेज गोरखपुर भेज दिया गया।
घटना का कारण रुपये का लेनदेन बताया जा रहा है हालांकि पीड़ित युवक ने रंगदारी मांगने का आरोप बदमाशों पर लगाया है। पुलिस बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है।
जाहिद अंसारी पुत्र दिलशेर अंसारी को रुपये के लेनदेन में शुक्रवार को दोपहर घर से बुलाकर सरया बाजार के पूरब खलिहान में ले जाकर बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी दी। गोली उसके पेट में लगी, जिससे वह मौके पर ही घायल होकर गिर पड़ा।
गोली की आवाज सुन लोग मौके पर पहुंचे और घायल युवक के घर व पुलिस को सूचना देने के साथ ही उसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाए। जाहिद दिल्ली में रहकर मजदूरी करता है और बीते छह नवंबर को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए गांव आया था।
इसके अलावा घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाओं का बाजार गरम है। सीओ अंशुमान श्रीवास्तव ने बताया कि सरयां गांव में गोली चलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाई।
घटना में दो लोगों का नाम प्रकाश में आया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। घटना में अभी तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।