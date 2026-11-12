देवरिया में दोस्तों के साथ घूमने गया युवक सड़क किनारे अचेत मिला, घर पहुंचते ही तोड़ा दम

संवाद सूत्र, खुखुंदू, (देवरिया)। दोस्तों के साथ घूमने निकले युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। बुधवार देर रात भलुअनी-महुई मार्ग पर रार बड़ी गांव के समीप वह सड़क किनारे अचेत अवस्था में पड़ा मिला। स्वजन उसे आनन-फानन घर लेकर पहुंचे, जहां उसकी मौत हो गई। स्वजन ने अज्ञात वाहन की टक्कर से हादसा होने की आशंका जताई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर हादसे के कारणों की जांच कर रही है।

पिपरा खेमकरन निवासी सुरेश यादव का 24 वर्षीय पुत्र सुमित यादव बुधवार की देर शाम बाइक से दो दोस्तों के साथ बीरपुर मिश्र गांव गया था। वहां खाने-पीने में देरी होने पर उसके दोनों दोस्त घर लौट आए, लेकिन सुमित नहीं पहुंचा। देर रात तक उसके घर नहीं लौटने पर स्वजन परेशान हो गए और तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान रार बड़ी गांव की ओर जाते समय वह सड़क किनारे अचेत अवस्था में पड़ा मिला। स्वजन उसे तत्काल घर लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।