लोक आस्था के महापर्व पर रेलवे का तोहफा, देवरिया स्टेशन से गुजरेंगी 16 स्पेशल ट्रेनें; गूंजेंगे पारंपरिक छठ गीत

जागरण संवाददाता, देवरिया। छठ महापर्व पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए देवरिया सदर रेलवे स्टेशन पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के साथ ही स्टेशन पर छठ के पारंपरिक गीत बजाकर माहौल को भक्तिमय बनाने की तैयारी है। पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल की ओर से देवरिया सदर स्टेशन से होकर गुजरने वाली 16 स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी शुरू किया गया है, ताकि पर्व पर घर लौटने वाले यात्रियों को आवागमन में सहूलियत मिल सके।

छठ पर्व को लेकर घरों में तैयारियां तेज हो गई हैं। ऐसे में दूसरे शहरों में रहने वाले लोगों के घर लौटने का सिलसिला भी बढ़ रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने स्टेशन पर प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की है। इसके तहत फर्स्ट एड बूथ स्थापित किया गया है, जहां हल्की-फुल्की चोट लगने या अचानक तबीयत खराब होने पर तत्काल प्राथमिक उपचार मिल सकेगा।