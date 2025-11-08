Language
    देवरिया में तड़तड़ाई पुलिस की गोलियां, मुठभेड़ में पशु तस्कर को लगी गोली

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 10:52 AM (IST)

    देवरिया में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक तस्कर को गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसके पास से अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

     वांछित अभियुक्त को मुठभेड़ के दौरान जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लग गई। जागरण  

    जागरण संवाददाता सलेमपुर। लार पुलिस ने खर वनिया बंधे के पास वांछित अभियुक्तों को मुठभेड़ के दौरान जवाबी फायरिंग में पैर में गोली मार दी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस उसे गिरफ्तार कर उपचार करा रही है। अभियुक्त के पास से तमंचा व कारतूस भी बरामद हुआ है।

    गोवध निवारण अधिनियम व पशु क्रूरता में वांछित अभियुक्त मुबारक पुत्र शदिक निवासी हरिहास थाना हुसैनगंज जनपद सिवान (बिहार) को पुलिस टीम द्वारा खरवनिया बंधा के पास घेरा बन्दी कर दी। मोटरसाइकिल सहित रोकने का प्रयास किया गया जो मोटरसाइकिल घुमा कर भागने में गिर गया।

    पुलिस से अपने को घिरा देख पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग करने लगा। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के पैर में गोली लग गई। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त के पास से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर तथा एक अदद जिंदा कारतूस, एक अदद खोखा कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद किया गया है।