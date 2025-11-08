देवरिया में तड़तड़ाई पुलिस की गोलियां, मुठभेड़ में पशु तस्कर को लगी गोली

जागरण संवाददाता सलेमपुर। लार पुलिस ने खर वनिया बंधे के पास वांछित अभियुक्तों को मुठभेड़ के दौरान जवाबी फायरिंग में पैर में गोली मार दी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस उसे गिरफ्तार कर उपचार करा रही है। अभियुक्त के पास से तमंचा व कारतूस भी बरामद हुआ है।

