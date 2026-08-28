देवरिया में पुलिस मुठभेड़: शातिर बदमाश मनीष जायसवाल के पैर में लगी गोली, एक फरार

जासं, देवरिया । कोतवाली पुलिस ने रविवार को बेलड़ाड मोड़ के पास चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार दो संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया। पुलिस का कहना है कि रुकने के बजाय दोनों बरहज जाने वाले मार्ग की ओर भागने लगे।

पीछा करने के दौरान मोटरसाइकिल फिसलने से दोनों सड़क किनारे गिर गए। इसके बाद एक बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके बाएं पैर में गोली लग गई, जबकि दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया।