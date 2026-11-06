देवरिया में CO कार्यालय में तैनात सिपाही की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत, पुलिस महकमे में मची खलबली

जागरण संवाददाता, देवरिया। सीओ कार्यालय में पेशी पर तैनात सिपाही आदित्य श्रीवास्तव (27) की गुरुवार की रात अचानक तबीयत बिगड़ने से मृत्यु हो गई। वह पुलिस लाइन स्थित ट्रांजिट हॉस्टल में अन्य सिपाहियों के साथ भोजन कर रहे थे। इसी दौरान अचानक उनके पेट में तेज दर्द उठा। साथी पुलिसकर्मी उन्हें तत्काल महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

आदित्य श्रीवास्तव पुत्र स्व. राजकुमार श्रीवास्तव मूल रूप से गोंडा जिले के धानेपुर थाना क्षेत्र के मुजेहना गांव के निवासी थे। वर्ष 2020 में पुलिस विभाग में भर्ती हुए थे। वर्तमान में उनकी तैनाती सीओ कार्यालय में पेशी पर थी। उनकी अभी शादी नहीं हुई थी।