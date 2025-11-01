देवरिया में दर्दनाक हादसा: चाय पी रहे किशोरों पर पलटा पिकअप, एक की मौत

जागरण संवाददाता, देवरिया। देवरिया- गोरखपुर मार्ग पर शुक्रवार की सुबह दो दोस्त चाय पीने के लिए चौरीचौरा के समीप सतहवां चौराहा पर अपनी बाइक के पास खड़े थे। दोनों सड़क के किनारे चौराहे पर खड़े थे कि एक पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। जिससे दोनों किशोर गंभीर रूप से घायल हो गए।

घायलों में एक की गंभीरावस्था में महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज में मृत्यु हो गई। जबकि दूसरे का बीआरडी मेडिकल कालेज गोरखपुर में गंभीरावस्था में उपचार चल रहा है। गौरीबाजार थाना क्षेत्र के भटौली बुजुर्ग गांव के रहने वाले किशन साहनी उम्र 17 वर्ष पुत्र राजू साहनी व दिनेश कुमार गुप्ता उम्र 17 पुत्र स्व. अजय गुप्ता दोनों बाइक से सतहवा चौराहा पर शुक्रवार की सुबह चाय पीने के लिए गए। दोनों सड़क के किनारे बाइक खड़ा कर चाय बनने का इंतजार कर रहे थे कि गोरखपुर की तरफ से आ रहा एक पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गया। जिसकी चपेट में आने से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।

दोनों को आस पास के लोग सीएचसी गौरी बाजार ले गए। जिसमें किशन को गंभीरावस्था में स्वजन महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज की इमरजेंसी ले आए जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया जबकि दिनेश को उसके स्वजन बीआरडी मेडिकल कालेज गोरखपुर ले गए जहां गंभीरावस्था में उसका उपचार चल रहा है।