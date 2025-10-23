Deoria News: गंडक नदी में युवक लापता, कृषि मंत्री ने लिया जायजा

संवाद सूत्र, तरकुलवा/देवरिया। क्षेत्र के भीसवा स्थित छोटी गंडक नदी में युवक के डूबने की सूचना पर गुरुवार की अल सुबह घटनास्थल पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी पहुंच गए। जहां पर पीड़ित परिवार से घटना के बारे में जानकारी ली और उनको ढांढ़स बढ़ाया। वही मामले से संबंधित अधिकारियों का आवश्यक निर्देश दिए। एनडीआरएफ टीम से भी उन्होंने वार्ता की।

तरकुलवा थाना क्षेत्र के महुअवा बजरा टार का रहने वाला अवधेश प्रजापति बुधवार के दोपहर लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन करने के लिए भीसवा छोटी गंडक नदी में गया था। जहां पर पैर फिसलने के दौरान वह गहरे पानी में चला गया और डूब गया। यह अधिक आसपास के लोग शोर करना शुरू कर दिए।

घटना की सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई। देर रात तक तलाश जारी रहा। लेकिन कहीं पता नहीं चला। पुलिस ने घटना की सूचना उच्च अधिकारियों को दी। जिसके क्रम में प्रशासन की ओर से एनडीआरएफ की टीम भेजा गया।