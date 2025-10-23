Language
    Deoria News: गंडक नदी में युवक लापता, कृषि मंत्री ने लिया जायजा

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 10:57 AM (IST)

    देवरिया में गंडक नदी में एक युवक डूब गया। घटना की सूचना मिलते ही कृषि मंत्री घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। युवक की तलाश पिछले दो दिनों से जारी है, और बचाव दल लगातार प्रयास कर रहा है। मंत्री ने पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है।

    घटनास्थल पर पहुंची कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी पहुंच गए। जागरण

    संवाद सूत्र, तरकुलवा/देवरिया। क्षेत्र के भीसवा स्थित छोटी गंडक नदी में युवक के डूबने की सूचना पर गुरुवार की अल सुबह घटनास्थल पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी पहुंच गए। जहां पर पीड़ित परिवार से घटना के बारे में जानकारी ली और उनको ढांढ़स बढ़ाया। वही मामले से संबंधित अधिकारियों का आवश्यक निर्देश दिए। एनडीआरएफ टीम से भी उन्होंने वार्ता की।

    तरकुलवा थाना क्षेत्र के महुअवा बजरा टार का रहने वाला अवधेश प्रजापति बुधवार के दोपहर लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन करने के लिए भीसवा छोटी गंडक नदी में गया था। जहां पर पैर फिसलने के दौरान वह गहरे पानी में चला गया और डूब गया। यह अधिक आसपास के लोग शोर करना शुरू कर दिए।

    घटना की सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई। देर रात तक तलाश जारी रहा। लेकिन कहीं पता नहीं चला। पुलिस ने घटना की सूचना उच्च अधिकारियों को दी। जिसके क्रम में प्रशासन की ओर से एनडीआरएफ की टीम भेजा गया।

    गुरुवार की सुबह नदी में स्थानीय मछुआरे तथा एनडीआरएफ की टीम युवक को खोजने के लिए लग गए।इससे बीच प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री को भी सूचना मिली और वह भी घटनास्थल पर पहुंच गए। डूबे युवक के पिता से बात की तथा संबंधित अधिकारियों का आवश्यक निर्देश दिए।