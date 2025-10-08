Language
    Deoria News: ईजी मार्ट के बाद एसएस मॉल का ताला खुला, पहुंचे कर्मचारी; मालिक इसराफिल भेजे गए हैं जेल

    By PAWAN KUMAR MISHRA Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 03:18 PM (IST)

    देवरिया के रामलीला मैदान में स्थित एसएस मॉल जिसे मतांतरण मामले में सील कर दिया गया था अब खुल गया है। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने सील खोली और मॉल को परिवार को सौंप दिया। मालिक उस्मान गनी और इसराफिल जेल में हैं। कर्मचारियों ने काम शुरू कर दिया है और ग्राहकों की चहल-पहल देखी जा रही है।

    ध्यानार्थ::::ईजी मार्ट के बाद एसएस माल का ताला खुला, पहुंचे कर्मचारी

    जागरण संवाददाता, देवरिया। शहर के रामलीला मैदान स्थित एसएस माल का ताला खुल गया। मंगलवार को कर्मचारियों ने ड्यूटी शुरू कर दी है। पुलिस ने माल का सील खोल दिया था। साथ ही स्वजन के जिम्मे कर दिया था। इसके पहले ईजी मार्ट का ताला भी खोल गया था।

    मतांतरण मामले में एसएस माल के मालिक उस्मान गनी व ईजी मार्ट के मालिक इसराफिल जेल भेजे गए हैं। दोनों सगे भाई हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने साक्ष्य संकलन के उद्देश्य से दोनों को सील कर दिया था। इस मामले में स्वजन ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर सील खोलने की गुहार लगाई थी।

    कोर्ट की तरफ से स्पष्टीकरण मांगने के बाद पहले ईजी मार्ट व उसके बाद एसएस माल का सील पुलिस ने खोला। सील खुलने के बाद आरोपितों के स्वजन ने ताला खोल दिया। मार्ट व माल के कर्मचारियों ने अपनी ड्यूटी शुरू कर दी है। मंगलवार को दोनों जगहों पर चहलकदमी देखी गई।

    ग्राहक खरीदारी करने पहुंचे। मदनपुर क्षेत्र के एक गांव की युवती ने एसएस माल के मालिक उस्मान गनी, उसकी पत्नी तरन्नुम जहां व साला गौहर अली के विरुद्ध मतांतरण मामले में मुकदमा दर्ज कराया है। साला गौहर अली मतांतरण के दूसरे मामले में पहले से जेल में निरुद्ध है।

    आरोपित उस्मान गनी व उसके भाई इसराफिल को पिछले माह गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। प्रभारी निरीक्षक विनोद सिंह ने बताया कि माल का सील खोल दिया गया है।