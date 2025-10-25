Deoria News: कनपटी पर पिस्टल सटाकर फायर करने का प्रयास, मची अफरा-तफरी; जांच शुरू

संवाद सूत्र, सोहनपुर, देवरिया। बनकटा थाना क्षेत्र के जंजीरहा गांव के पास शनिवार सुबह गोली चलने की सूचना से क्षेत्र में खलबली मच गई। जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है।

रामपुर बुजुर्ग गांव निवासी अभिषेक यादव पुत्र रामनिवास यादव अपने मित्र सोहनपुर निवासी अंशु कुमार पुत्र बृजेश कुशवाहा के साथ बाइक से सोहनपुर आ रहे थे। अभी वह सलेमपुर- मैरवा मार्ग पर जंजीरहा गांव के पास पुल के समीप पहुंचे थे।

आरोप है कि बाइक पर सवार सिवान जिले के मैरवा थानाक्षेत्र के धरनी छापर गांव के अमन यादव और उसके साथी ने ओवरटेक कर उन्हें रोक लिया। दोनों ने गाली-गलौज करते हुए पिस्टल निकालकर अभिषेक यादव के कनपटी पर सटाकर दो बार फायर करने का प्रयास किया।