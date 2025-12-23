Language
    संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से झूलता मिला नवविवाहिता का शव, गांव में ही किया था प्रेम विवाह

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 12:56 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक नवविवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से झूलता हुआ मिला। महिला ने गांव में ही प्रेम विवाह किया था। पुलिस ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, देवरिया। संदिग्ध परिस्थितियों में एक नव विवाहिता का शव बंद कमरे में फंदे से लटकता हुआ मिला। घटना मदनपुर थाना के ग्राम खड़ेसर के खुशी टोला की है। ससुरालियों ने सोमवार को आधी रात में नव विवाहिता का शव फंदे से झूलते हुए देखा। सूचना पर घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतरवाया और जांच में जुट गई।

    गांव के रहने वाले नंदलाल यादव पुत्र वकील यादव की नवंबर माह में बरहज थाना क्षेत्र के गौरा की सविता (26 वर्ष) से हुई थी। सोमवार की आधी रात में नवविवाहिता का शव फंदे पर लटकने की सूचना जंगल में आग की तरह गांव में फैल गई।

    घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतार कर विधिक कार्रवाई के बाद पीएम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि दोनों ने प्रेम विवाह किया था। मृतका के दरवाजे पर जुटी भीड़ में तरह तरह की चर्चाएं हो रही थी।

    घटना के पीछे जुड़े कारणों की जांच की जा रही है। घटना स्थल की जांच के लिए फोरेंसिक टीम की मदद ली जा रही है। पुलिस स्वजन से पूछताछ में जुटी है।

    थानाध्यक्ष नंदा प्रसाद ने बताया कि मामले की जानकारी होते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई थी। पीएम के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। कोई तहरीर नही मिली है, मिलने पर जांच कर कार्रवाई होगी।