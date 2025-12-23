संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से झूलता मिला नवविवाहिता का शव, गांव में ही किया था प्रेम विवाह

जागरण संवाददाता, देवरिया। संदिग्ध परिस्थितियों में एक नव विवाहिता का शव बंद कमरे में फंदे से लटकता हुआ मिला। घटना मदनपुर थाना के ग्राम खड़ेसर के खुशी टोला की है। ससुरालियों ने सोमवार को आधी रात में नव विवाहिता का शव फंदे से झूलते हुए देखा। सूचना पर घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतरवाया और जांच में जुट गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गांव के रहने वाले नंदलाल यादव पुत्र वकील यादव की नवंबर माह में बरहज थाना क्षेत्र के गौरा की सविता (26 वर्ष) से हुई थी। सोमवार की आधी रात में नवविवाहिता का शव फंदे पर लटकने की सूचना जंगल में आग की तरह गांव में फैल गई।

घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतार कर विधिक कार्रवाई के बाद पीएम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि दोनों ने प्रेम विवाह किया था। मृतका के दरवाजे पर जुटी भीड़ में तरह तरह की चर्चाएं हो रही थी।