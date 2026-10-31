देवरिया में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर की थी हत्या, 7 साल बाद कोर्ट ने सुनाया उम्रकैद की सजा

विधि संवाददाता, देवरिया। अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र नाथ त्रिपाठी की अदालत ने शुक्रवार को हत्या के एक मामले में तीन आरोपितों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वहीं, एक आरोपित प्रमोद कुमार यादव को शस्त्र अधिनियम के तहत भी दोषी पाते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नितेश कुमार पांडेय ने बताया कि तीन मार्च 2019 को दिन में करीब 11:30 बजे एकौना थाना क्षेत्र के बकरुवा बेलवा निवासी रमायन यादव मोटरसाइकिल से गोरखपुर जा रहे थे। रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे प्रमोद कुमार यादव पुत्र राम दौड़ निवासी रौनापार, विजय यादव पुत्र सेक्रेटरी यादव निवासी फलवा राघव पट्टी और महेश यादव पुत्र रामाशीष यादव निवासी ब्रह्मपुर, थाना झंगहा, गोरखपुर ने उनकी मोटरसाइकिल रोक ली और रुपये मांगने लगे।