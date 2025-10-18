प्रेमिका के चक्कर में मन्नू की हुई थी हत्या, दोस्त ने उतारा था मौत के घाट

जागरण संवाददाता, देवरिया। भाटपाररानी थाना क्षेत्र के बरईपार बाबू गांव में पोखरे के समीप तीन दिन पूर्व 20 वर्षीय मन्नू यादव हत्याकांड का पुलिस ने शुक्रवार को पर्दाफाश कर दिया। युवक की हत्या उसके दोस्त ने प्रेमिका के चक्कर में थी। वह जिस युवती से प्रेम करता था उसे लेकर कुछ दिन पूर्व भगा था, इस बात की जानकारी मन्नू ने युवती के स्वजन व अन्य लोगों को दी।

इसी से खार खाए आरोपित ने उसे ठिकाने लगाने की योजना बनाई और चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर शव छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मामले में हत्या कर मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू की और घटना में शामिल दो आरोपितों को गिरफ्तार कर शुक्रवार को जेल भेज दिया। आरोपित की निशानदेही पर पुलिस ने चाकू भी बरामद किया।

पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपित अश्वनी गुप्ता पुत्र विरेन्द्र गुप्ता निवासी कोठिलवा थाना बनकटा व विवेचना के दौरान प्रकाश में आए आरोपित पंकज जायसवाल पुत्र भोला जायसवाल निवासी बहियारी बघेल थाना भाटपाररानी को बहियारी बघेल कुईचवर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया।