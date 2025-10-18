प्रेमिका के चक्कर में मन्नू की हुई थी हत्या, दोस्त ने उतारा था मौत के घाट
देवरिया के भाटपाररानी में मन्नू यादव की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। मन्नू के दोस्त अश्वनी ने प्रेमिका के चक्कर में उसकी हत्या की। अश्वनी, मन्नू द्वारा युवती के परिजनों को जानकारी देने से नाराज था। उसने मन्नू को चाकू से गोदकर मार डाला। पुलिस ने अश्वनी और उसके साथी पंकज को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद किया है।
जागरण संवाददाता, देवरिया। भाटपाररानी थाना क्षेत्र के बरईपार बाबू गांव में पोखरे के समीप तीन दिन पूर्व 20 वर्षीय मन्नू यादव हत्याकांड का पुलिस ने शुक्रवार को पर्दाफाश कर दिया। युवक की हत्या उसके दोस्त ने प्रेमिका के चक्कर में थी। वह जिस युवती से प्रेम करता था उसे लेकर कुछ दिन पूर्व भगा था, इस बात की जानकारी मन्नू ने युवती के स्वजन व अन्य लोगों को दी।
इसी से खार खाए आरोपित ने उसे ठिकाने लगाने की योजना बनाई और चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर शव छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मामले में हत्या कर मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू की और घटना में शामिल दो आरोपितों को गिरफ्तार कर शुक्रवार को जेल भेज दिया। आरोपित की निशानदेही पर पुलिस ने चाकू भी बरामद किया।
पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपित अश्वनी गुप्ता पुत्र विरेन्द्र गुप्ता निवासी कोठिलवा थाना बनकटा व विवेचना के दौरान प्रकाश में आए आरोपित पंकज जायसवाल पुत्र भोला जायसवाल निवासी बहियारी बघेल थाना भाटपाररानी को बहियारी बघेल कुईचवर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया।
आरोपित अश्वनी गुप्ता की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू व दोनों आरोपित गण के रक्तरंजित कपड़े बरईठा पोखरे के पास शीशम के पेड़ के नीचे से बरामद किया गया। आरोपितों की गिरफ्तारी में थानाध्यक्ष देवेन्द्र कुमार सिंह,.वरिष्ठ उप निरीक्षक आहुत कुमार यादव, हेका अखिलेश दूबे आदि शामिल रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।