संवाद सूत्र, गौरीबाजार, देवरिया। रोजी-रोटी के लिए साढ़े तीन वर्ष पूर्व ओमान गए ग्राम उसरी बुजुर्ग निवासी अविनाश कुमार भारती (35) की शुक्रवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह कमरे में मृत पाए गए। स्वजन ने कंपनी प्रबंधन पर छुट्टी नहीं देने और दबाव बनाने का आरोप लगाया है।

अविनाश ओमान की इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल कंपनी में वेल्डर के पद पर कार्यरत थे। गुरुवार रात वह अपने रूममेट राजेश (ग्राम कटाई निवासी) के साथ खाना खाकर सोए थे। शुक्रवार सुबह राजेश ने उन्हें जगाने का प्रयास किया, लेकिन शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। इसके बाद उसने स्थानीय पुलिस और गांव में स्वजन को सूचना दी। ओमान पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।