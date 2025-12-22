पत्नी के मायके जाने से नाराज युवक ने तीन बच्चों संग खाया जहरीला पदार्थ, तीनों का मेडिकल में चल रहा उपचार

जागरण संवाददाता, भाटपाररानी (देवरिया)। पत्नी के मायके जाने से नाराज युवक ने पहले तीन बच्चों को जहरीला जहरीला पदार्थ खिलाया, फिर खुद ही खा लिया। गंभीर हालत में उपचार के लिए सभी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देख चिकित्सक ने उसे महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज रेफर कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ग्राम भरौली के रहने वाले रानू गोंड की पत्नी रमावती से विवाद चल रहा है। विवाद के कारण वह पांच दिन पहले पत्नी मायके चली गई। इधर बच्चों को लेकर रानू परेशान हो गया। पुलिस के अनुसार, वह पत्नी को मायके से बुला रहा था, लेकिन पत्नी आने को तैयार नहीं थी।

इससे नाराज रानू ने रविवार को अपने तीन बच्चों चार वर्षीय श्याम, दो वर्षीय माधुरी व 18 माह के बेटे को चाय में जहरीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया और खुद भी पी लिया। चारों की तबीयत बिगड़ने पर लगी। ग्रामीणों ने एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल पहुंचाया।