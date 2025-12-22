Language
    पत्नी के मायके जाने से नाराज युवक ने तीन बच्चों संग खाया जहरीला पदार्थ, तीनों का मेडिकल में चल रहा उपचार

    By Purushotam Pandey Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 01:35 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक व्यक्ति ने पत्नी के मायके जाने से नाराज होकर अपने तीन बच्चों के साथ जहरीला पदार्थ खा लिया। सभी को गंभीर हालत में म ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, भाटपाररानी (देवरिया)। पत्नी के मायके जाने से नाराज युवक ने पहले तीन बच्चों को जहरीला जहरीला पदार्थ खिलाया, फिर खुद ही खा लिया। गंभीर हालत में उपचार के लिए सभी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देख चिकित्सक ने उसे महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज रेफर कर दिया।

    ग्राम भरौली के रहने वाले रानू गोंड की पत्नी रमावती से विवाद चल रहा है। विवाद के कारण वह पांच दिन पहले पत्नी मायके चली गई। इधर बच्चों को लेकर रानू परेशान हो गया। पुलिस के अनुसार, वह पत्नी को मायके से बुला रहा था, लेकिन पत्नी आने को तैयार नहीं थी।

    इससे नाराज रानू ने रविवार को अपने तीन बच्चों चार वर्षीय श्याम, दो वर्षीय माधुरी व 18 माह के बेटे को चाय में जहरीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया और खुद भी पी लिया। चारों की तबीयत बिगड़ने पर लगी। ग्रामीणों ने एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल पहुंचाया।

    मेडिकल कालेज देवरिया में उनका उपचार चल रहा है। सीओ भाटपाररानी अंशुमन श्रीवास्तव ने बताया कि पत्नी से विवाद के कारण युवक ने विषैला पदार्थ खा लिया था। स्थिति सामान्य है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।