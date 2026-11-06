देवरिया में बेखौफ चोरों का कारनामा: एक ही दुकान में दोबारा सेंधमारी, 40 हजार कैश और शराब ले उड़े चोर

संवाद सूत्र, खुखुंदू, देवरिया। खुखुंदू बाजार स्थित मुख्य मार्ग पर कंपोजिट अंग्रेजी शराब की दुकान को चोरों ने निशाना बनाया। दुकान का ग्रिल तोड़कर अंदर घुसे चोर बिक्री के 40 हजार रुपये नकद और शराब की पेटी लेकर फरार हो गए। सुबह घटना की जानकारी होने पर दुकानदार में अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है।

खुखुंदू बाजार में रीना देवी पत्नी रवि सिंह के नाम से कंपोजिट अंग्रेजी शराब की दुकान संचालित है। प्रतिदिन की तरह रात में बिक्री के बाद सेल्समैन दुकान बंद कर घर चले गए। इसी बीच मध्य रात्रि के बाद चोरों ने दुकान के बगल में लगा ग्रिल तोड़ दिया और अंदर प्रवेश कर गए। चोरों ने बिक्री के रखे 40 हजार रुपये नकद और शराब की पेटी पर हाथ साफ कर दिया।