देवरिया में रामेश्वर तिवारी हत्याकांड के बाद सरकारी पोखरी की जमीन से हटा अवैध कब्जा, चला बुलडोजर

जागरण संवाददाता, देवरिया। आरएसएस के खंड समरसता प्रमुख रामेश्वर तिवारी की हत्या के बाद सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के मामले में राजस्व विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। स्वयंसेवक के बेटे की शिकायत पर राजस्व टीम ने पोखरी की जमीन का सीमांकन कराकर उसे अतिक्रमण मुक्त कराया। कब्जे वाली जमीन पर बोई गई धान की फसल को भी बुलडोजर से नष्ट करा दिया गया। गुरुवार को अवैध कब्जा मुक्ति अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई।

लार थाना क्षेत्र के भीखम छपरा गांव निवासी रामेश्वर तिवारी की दो अक्टूबर को ब्रेकर बनाने के विवाद में पट्टीदारों ने लाठी-डंडों से पिटाई कर दी थी। गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हो गई थी। घटना के बाद उनके बेटे विकास तिवारी ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत करते हुए प्रार्थना पत्र दिया। शिकायत का संज्ञान लेते हुए राजस्व विभाग ने चार अक्टूबर को टीम गठित कर संबंधित भूमि का मौके पर सीमांकन कराया।