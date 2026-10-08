देवरिया में प्रसूता की मौत पर बड़ा एक्शन, 'न्यू अपोलो' अस्पताल सील; रजिस्ट्रेशन निलंबित

जागरण संवाददाता, देवरिया। शहर के सीसी रोड स्थित न्यू अपोलो अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की। जांच के लिए पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल को सील कर दिया। साथ ही अस्पताल का पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मामले की विस्तृत जांच के लिए सीएमओ ने दो सदस्यीय चिकित्सकीय कमेटी गठित की है। रिपोर्ट मिलने के बाद अस्पताल के विरुद्ध आगे की कार्रवाई की जाएगी।

मईल थाना क्षेत्र के पिपरा बाध गांव निवासी अशरफ की पत्नी रेहाना खातून को प्रसव के लिए न्यू अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आपरेशन के बाद उन्होंने बच्ची को जन्म दिया। मंगलवार शाम अचानक उनकी हालत बिगड़ गई। अस्पताल की ओर से उन्हें मेडिकल कालेज गोरखपुर ले जाने की सलाह दी गई। वहां उपचार के दौरान रेहाना की मौत हो गई।

प्रसूता की मौत के बाद स्वजन शव लेकर न्यू अपोलो अस्पताल पहुंचे और उपचार में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर सदर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और स्वजन को समझाकर शांत कराया। बुधवार को सीएमओ के निर्देश पर नायब तहसीलदार शिवेंद्र कौंडिल्य, एसीएमओ डा. अजीत सिंह, वरिष्ठ लिपिक अरुण शाही समेत स्वास्थ्य विभाग की टीम न्यू अपोलो अस्पताल पहुंची।