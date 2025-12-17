देवरिया में प्रेमी के साथ भागी किशोरी की शादी रचाने का वीडियो प्रसारित, मर्जी से जाने की दे रही है दुहाई

संवाद सूत्र, मदनपुर। प्रेमी के साथ बीते गुरुवार को घर छोड़कर भागी एक किशोरी की शादी रचाने के बाद का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। प्रसारित वीडियो में मनियापार के रहने वाले आरोपित युवक के साथ मर्जी से जाने की बात कह रही है। किशोरी अपने स्वजन पर प्रताड़ित करने का आरोप भी लगा रही है। हालांकि, दैनिक जागरण ऐसे किसी प्रसारित वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें