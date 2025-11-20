कानपुर में देवरिया के चार मजदूरों की दर्दनाक मौत, कोयला बना जानलेवा

संवाद सूत्र, तरकुलवा/ देवरिया। ठंड से बचाव के लिए अंगीठी पर कोयले की आग जला कर कमरे में सो रहे ग्राम पंचायत तवकलपुर के चार मजदूरों की कानपुर में मृत्यु हो गई। यह सभी मजदूर पनकीइंडस्ट्रियल क्षेत्र में कटारियाई डेबल फैक्ट्री के निर्माण में काम करते थे। बुधवार की रात भोजन करने के उपरांत अपने कमरे में सो गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बगल में ठंड लगने के कारण कोयला की आग भी जला लिए थे। सुबह जब देर तक नहीं उठे तो उनके कुछ मित्रों अगल-बगल के लोगों ने फाटक खटखटाया। जब अंदर से फाटक नहीं खुला तो दरवाजा तोड़ा गया। जिसके बाद चारों युवक मृतक अवस्था में मिले। घटना की सूचना पर लोहिया बाईपास स्थित पुलिस चौकी के पुलिस भी पहुंच गई तथा मामले की छानबीन में जुट गई। मजदूर एक माह पहले तो कोई दो माह पहले काम करने गया था।