    कानपुर में देवरिया के चार मजदूरों की दर्दनाक मौत, कोयला बना जानलेवा

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 11:01 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के चार मजदूरों की कानपुर में कोयला जलाकर सोने के कारण दम घुटने से मौत हो गई। इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है। मृतकों के परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है और गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। स्थानीय प्रशासन ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है।

    रोते बिलखते परिजन। जागरण

    संवाद सूत्र, तरकुलवा/ देवरिया ठंड से बचाव के लिए अंगीठी पर कोयले की आग जला कर कमरे में सो रहे ग्राम पंचायत तवकलपुर के चार मजदूरों की कानपुर में मृत्यु हो गई। यह सभी मजदूर पनकीइंडस्ट्रियल क्षेत्र में कटारियाई डेबल फैक्ट्री के निर्माण में काम करते थे। बुधवार की रात भोजन करने के उपरांत अपने कमरे में सो गए।

    बगल में ठंड लगने के कारण कोयला की आग भी जला लिए थे। सुबह जब देर तक नहीं उठे तो उनके कुछ मित्रों अगल-बगल के लोगों ने फाटक खटखटाया। जब अंदर से फाटक नहीं खुला तो दरवाजा तोड़ा गया। जिसके बाद चारों युवक मृतक अवस्था में मिलेघटना की सूचना पर लोहिया बाईपास स्थित पुलिस चौकी के पुलिस भी पहुंच गई तथा मामले की छानबीन में जुट गई। मजदूर एक माह पहले तो कोई दो माह पहले काम करने गया था।

    मृतक मजदूरों में संजीव उम्र 25 वर्ष पुत्र फतेह बहादुर, दाऊद उम्र 24 वर्ष पुत्र यासीन शेख, अमित बरनवाल उम्र 30 वर्षपुत्र अयोध्या बरनवाल तथा राहुल उम्र 22 वर्ष पुत्र लल्लन सिंह शामिल है। मृत्यु की सूचना जब कानपुर से उनके दोस्तों ने गांव पर दी तो पूरे गांव में मातम छा गया। मृतक के स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है। घर वाले कानपुर के लिए प्रस्थान कर दिए हैं।