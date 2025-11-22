Language
    पैसों के लेनदेन के मामले में हुई फायरिंग, डॉक्टरों ने आंत में फंसी गोली को ऑपरेशन कर निकाली

    By Saurabh Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 09:22 PM (IST)

    देवरिया में पैसों के लेन-देन को लेकर हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति घायल हो गया। डॉक्टरों ने तत्परता दिखाते हुए ऑपरेशन कर आंत में फंसी गोली को निकाला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और गोलीबारी के कारणों का पता लगाने में जुट गई है।

    डॉक्टरों ने आंत में फंसी गोली को ऑपरेशन कर निकाली।

    जागरण संवाददाता, भाटपाररानी। एक दिन पूर्व रुपये के लेनदेन के मामले में खामपार थाना क्षेत्र के सरयां गांव में युवक को गोली मारने की घटना के 36 घंटे बाद भी बदमाशों की गिरफ्तारी में पुलिस को सफलता नहीं मिल पाई है। अभी तक पुलिस के हाथ बदमाशों तक नहीं पहुंच सके हैं। गोली से घायल जाहिद का उपचार बीआरडी मेडिकल कालेज गोरखपुर में चल रहा है।

    गोली उसके आंत में फंसी थी, डाक्टरों ने आपरेशन कर बाहर निकाला। वह खतरे से बाहर है, लेकिन हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। गांव में इस घटना को लेकर आक्रोश है।

    एक दिन पूर्व दिनदहाड़े रुपये के लेनदेन में गांव के ही बाइक सवार दो युवक जाहिद पुत्र दिलशाद को घर से बुलाकर खलिहान में ले गए। गोली मार कर फरार हो गए। गोली जाहिद के पेट में लगी।

    पुलिस ने आरोपितों के रिश्तेदारी में छिपे होने की सूचना पर गोपालगंज जिले में कई स्थानों पर दबिश दी, लेकिन वहां से पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। घायल युवक की तरफ से अभी घटना की कोई तहरीर थाने में नहीं दी गई है।

    स्वजन अभी उपचार में जुटे हैं। भाटपाररानी अस्पताल में घायल जाहिद ने बताया था कि उसके बैंक खाते का दोनों बदमाश प्रयोग कर रहे थे। उसी के लेनदेन में दोनों युवक उन्हें गोली मार कर घायल कर दिए हैं।