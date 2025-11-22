पैसों के लेनदेन के मामले में हुई फायरिंग, डॉक्टरों ने आंत में फंसी गोली को ऑपरेशन कर निकाली

जागरण संवाददाता, भाटपाररानी। एक दिन पूर्व रुपये के लेनदेन के मामले में खामपार थाना क्षेत्र के सरयां गांव में युवक को गोली मारने की घटना के 36 घंटे बाद भी बदमाशों की गिरफ्तारी में पुलिस को सफलता नहीं मिल पाई है। अभी तक पुलिस के हाथ बदमाशों तक नहीं पहुंच सके हैं। गोली से घायल जाहिद का उपचार बीआरडी मेडिकल कालेज गोरखपुर में चल रहा है।

गोली उसके आंत में फंसी थी, डाक्टरों ने आपरेशन कर बाहर निकाला। वह खतरे से बाहर है, लेकिन हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। गांव में इस घटना को लेकर आक्रोश है।

एक दिन पूर्व दिनदहाड़े रुपये के लेनदेन में गांव के ही बाइक सवार दो युवक जाहिद पुत्र दिलशाद को घर से बुलाकर खलिहान में ले गए। गोली मार कर फरार हो गए। गोली जाहिद के पेट में लगी।

पुलिस ने आरोपितों के रिश्तेदारी में छिपे होने की सूचना पर गोपालगंज जिले में कई स्थानों पर दबिश दी, लेकिन वहां से पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। घायल युवक की तरफ से अभी घटना की कोई तहरीर थाने में नहीं दी गई है।