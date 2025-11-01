Deoria Fire: शार्ट सर्किट से झोपड़ी में लगी आग, महिला की मौत और भैंस झुलसी

संवाद सूत्र, तरकुलवा/देवरिया। शार्ट सर्किट होने के कारण रिहायशी झोपड़ी में आग लग गई। जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गई ।जबकि एक भैंस गंभीर रूप से झुलस गई। उसमें रखा अन्य सामान भी जलकर खाक हो गया।

तरकुलवा थाना क्षेत्र के बेलही गांव में शुक्रवार की रात में राजेंद्र यादव की रिहायशी झोपड़ी में शार्ट सर्किट से आग लग गई। रात होने के चलते घरवालों किसकी जानकारी नहीं हो पाई। महिला चीख पुकार सुनकर मौके पर अन्य लोग पहुंचे, लेकिन तब तक सब कुछ जल गया था। जिसके चलते उसमें सो रही उनकी पत्नी प्रभावती यादव उम्र 57 वर्ष की मृत्यु हो गई।