देवरिया में ई-रिक्शा की बैटरी चार्ज करने को लेकर मारा चाकू, तीन की हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। पूर्वी तिवारी टोला वार्ड में मंगलवार की दोपहर बाद ई रिक्शा बैटरी चार्ज करने को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान हमलावर ने तीन को मारकर घायल कर दिया। पुलिस ने हमलावर को मौके से हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सभी घायलों को उपचार के लिए महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया है।

उपनगर के छत्रपति शिवाजी चौक के समीप पूर्वी तिवारी टोला वार्ड के रहने वाले अमजद का विवाद अपने भाई अबूकर अंसारी से बिजली के बिल जमा करने को लेकर चल रहा है। वह उपनगर मां ई-रिक्शा चलाता है। दोपहर करीब दो बजे ई रिक्शा बैटरी चार्ज कर रहा था। जिसको बिल जमा करने को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई।