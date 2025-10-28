Language
    देवरिया में ई-रिक्शा की बैटरी चार्ज करने को लेकर मारा चाकू, तीन की हालत गंभीर

    By Shyamanand Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 08:51 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में ई-रिक्शा की बैटरी चार्ज करने को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि चाकू से हमला किया गया, जिसमें तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

    Hero Image

    ई-रिक्शा की बैटरी चार्ज करने को लेकर मारा चाकू।

    जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। पूर्वी तिवारी टोला वार्ड में मंगलवार की दोपहर बाद ई रिक्शा बैटरी चार्ज करने को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान हमलावर ने तीन को मारकर घायल कर दिया। पुलिस ने हमलावर को मौके से हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सभी घायलों को उपचार के लिए महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया है।

    उपनगर के छत्रपति शिवाजी चौक के समीप पूर्वी तिवारी टोला वार्ड के रहने वाले अमजद का विवाद अपने भाई अबूकर अंसारी से बिजली के बिल जमा करने को लेकर चल रहा है। वह उपनगर मां ई-रिक्शा चलाता है। दोपहर करीब दो बजे ई रिक्शा बैटरी चार्ज कर रहा था। जिसको बिल जमा करने को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई।

    आरोप है कि इस दौरान उसने सगे भाई 55 वर्षीय अमजद और बचाने के प्रयास में आईं रूखसाना पुत्री अमजद और बेटी तबब्सुम पत्नी महफूज पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया।

    गंभीर रूप से घायल तबस्सुम और रूखसाना उर्फ रूकसार को बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया है। कोतवाल कल्याण सिंह सागर ने कहा है कि बैटरी चार्ज करने को लेकर विवाद हुआ था। आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।