देवरिया में पुलिस और गोतस्करों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश घायल, तीन हुए गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, देवरिया। पशु तस्करों पर नियंत्रण के लिए जनपद पुलिस अभियान चला रही है। रविवार रात सलेमपुर पुलिस की गोतस्करों से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने मुठभेड़ में घायल समेत तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस के अनुसार, सोहनाग-बरठा मुख्य मार्ग पर ग्राम धनौती राय के पास संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक टाटा मैजिक वाहन को रोका गया, जिसमें तीन गोवंशीय पशु एक गाय, एक बछिया और एक बछड़ा ठूंसकर लादे हुए थे।

वाहन सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में बदमाश भोलू यादव (26) निवासी लक्ष्मीपुर, थाना सुरौली, के दाहिने पैर में गोली लग गई। वहीं उसके दो साथी राज यादव (20) निवासी मनिहारी, थाना सलेमपुर और नागेन्द्र कुमार (29) निवासी देवबारी, थाना बरहज को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया।

घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने उसके पास से तमंचा, एक जिंदा कारतूस तथा एक खोखा कारतूस बरामद किया है। इसके अलावा तस्करी में प्रयुक्त वाहन को कब्जे में लिया गया है। सलेमपुर कोतवाली में गोवध निवारण अधिनियम एवं आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।