Deoria News: मुठभेड़ मामले में जिला जज के यहां पुनरीक्षण याचिका दाखिल, इस बात को लेकर स्पष्टीकरण तलब

विधि संवाददाता, देवरिया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजू कुमारी की अदालत की ओर से थाना बनकटा के पुलिस कर्मियों के विरुद्ध पारित आदेश के विरुद्ध प्रशासन ने जनपद न्यायाधीश धनेंद्र प्रताप सिंह की अदालत में मंगलवार को पुनरीक्षण याचिका दाखिल किया। मंगलवार को सुनवाई के बाद जनपद न्यायाधीश ने मामले को अपर सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र मौर्य की अदालत में अंतरित करते हुए 26 नवंबर की तिथि नियत कर दी है। जबकि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आदेश के छह दिन बाद भी थानाध्यक्ष की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न किए जाने पर उनसे स्पष्टीकरण तलब किया है। पूछा कि उन्होंने क्यों व किन परिस्थितियों में न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया?



मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजू कुमारी की अदालत ने 12 नवंबर को थाना बनकटा में हुए मुठभेड़ की कहानी को फर्जी पाए जाने पर लूट व प्राणघातक हमले के आरोप में गिरफ्तार किए गए आरोपित दिलीप सोनकर के रिमांड प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की।